Сургутских заключённых посетила уполномоченный по правам человека
Осужденные исправительной колонии Сургута накануне принимали гостей. У них побывали уполномоченный по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округу – Югре Наталья Стребкова и члены общественно-наблюдательной комиссии.
Для гостьи провели небольшую экскурсию по зоне. Наталья Стребкова ознакомилась с условиями проживания осуждённых, посетила штрафной изолятор, отряд со строгими условиями отбывания наказания, где пообщались с подопечными колонии и ответили на интересующие вопросы.
- После экскурсии, уполномоченный по правам человека провела приём осуждённых по личным вопросам и оказала последним правовую и консультационную помощь, - сообщили в пресс-службе УФСИН по ХМАО-Югре.
ИСТОЧНИК KP.RU