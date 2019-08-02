2 Авг. 15:00 2019-08-02T15:03:15+03:00

Сургутских заключённых посетила уполномоченный по правам человека. Фото с сайта УФСИН по ХМАО-Югре

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Осужденные исправительной колонии Сургута накануне принимали гостей. У них побывали уполномоченный по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округу – Югре Наталья Стребкова и члены общественно-наблюдательной комиссии.

Для гостьи провели небольшую экскурсию по зоне. Наталья Стребкова ознакомилась с условиями проживания осуждённых, посетила штрафной изолятор, отряд со строгими условиями отбывания наказания, где пообщались с подопечными колонии и ответили на интересующие вопросы.

- После экскурсии, уполномоченный по правам человека провела приём осуждённых по личным вопросам и оказала последним правовую и консультационную помощь, - сообщили в пресс-службе УФСИН по ХМАО-Югре.

ИСТОЧНИК KP.RU