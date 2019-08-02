2 Авг. 14:44 2019-08-02T14:44:27+03:00

В Когалыме на один день перекроют движение транспорта. Фото с сайта администрации города Когалым

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Сразу два праздника станут причиной перекрытия центральных улиц города для движения транспорта в Когалыме.

Автовладельцев просят заранее планировать маршрут на 24 августа - в период проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности.

Так, с 17 часов 30 минут до 23 часов 00 минут будет временно прекращено движение транспортных средств с организацией пешеходной зоны на следующем участке автомобильной дороги: от перекрестка улиц Мира-Молодежная (дом №14 улица Мира), включая выезд со дворовой территории около магазина «Медвежонок», до перекрестка улиц Мира – Степана Повха (дом №12 улица Степана Повха).

ИСТОЧНИК KP.RU