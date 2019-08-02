В Когалыме на один день перекроют движение транспорта
Сразу два праздника станут причиной перекрытия центральных улиц города для движения транспорта в Когалыме.
Автовладельцев просят заранее планировать маршрут на 24 августа - в период проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности.
Так, с 17 часов 30 минут до 23 часов 00 минут будет временно прекращено движение транспортных средств с организацией пешеходной зоны на следующем участке автомобильной дороги: от перекрестка улиц Мира-Молодежная (дом №14 улица Мира), включая выезд со дворовой территории около магазина «Медвежонок», до перекрестка улиц Мира – Степана Повха (дом №12 улица Степана Повха).
ИСТОЧНИК KP.RU