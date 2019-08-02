2019-08-02T14:44:27+03:00
Общество

В Когалыме на один день перекроют движение транспорта

Водителей просят заранее планировать маршруты
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Когалыме на один день перекроют движение транспорта. Фото с сайта администрации города КогалымВ Когалыме на один день перекроют движение транспорта. Фото с сайта администрации города Когалым
Изменить размер текста:

Сразу два праздника станут причиной перекрытия центральных улиц города для движения транспорта в Когалыме.

Автовладельцев просят заранее планировать маршрут на 24 августа - в период проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня города Когалыма и Дня работника нефтяной и газовой промышленности.

Так, с 17 часов 30 минут до 23 часов 00 минут будет временно прекращено движение транспортных средств с организацией пешеходной зоны на следующем участке автомобильной дороги: от перекрестка улиц Мира-Молодежная (дом №14 улица Мира), включая выезд со дворовой территории около магазина «Медвежонок», до перекрестка улиц Мира – Степана Повха (дом №12 улица Степана Повха).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24