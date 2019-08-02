В Сургуте на предприятиях коммунального комплекса идет подготовка к отопительному сезону

СЕГОДНЯ 14:33 2019-08-02T14:33:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Около полумиллиарда рублей выделено из бюджетов Югры и Сургута на ремонт инженерных коммуникаций в этом году. По словам заместителя директора департамента городского хозяйства Константина Карпеткина, котельные готовы к зиме на 90 процентов, сетевое хозяйство на 84 процента. Ремонтная кампания выполнена на 55 процентов. К началу отопительного сезона коммунальщики готовы подать тепло как на объекты соцкультбыта, так и в жилые дома, промышленные объекты.

Также завершают профилактические работы на котельных, центральных тепловых и контрольно-распределительных пунктах, ремонтируют насосное и теплообменное оборудование. Идет гидропневматическая промывка сетей холодного и горячего водоснабжения, канализационных сетей. В августе комиссия при департаменте городского хозяйства проверит готовность 15 теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 53 управляющих организаций. Вместе они обслуживают 1458 многоквартирных жилых домов в Сургуте.

ИСТОЧНИК KP.RU