СЕГОДНЯ 13:58 2019-08-02T14:00:05+03:00

За долг по зарплате в сто тысяч рублей на директора из Нижневартовска завели уголовное дело Фото: Татьяна Коркина

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Свыше четырех месяцев не могла получить зарплату сотрудница одной из нижневартовских организаций. Женщина была вынуждена обратиться в правоохранительные органы.

Как сообщает СУ СК по ХМАО-Югре, в отношении руководителя одной из организаций Нижневартовска возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы».

Руководитель фирмы в период с декабря 2018 года по март 2019 года не выплачивал заработную плату одной из работниц. Общая сумма задолженности составила свыше 125 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств совершённого преступления, а также выявления иных фактов невыплаты заработной платы другим работникам. Принимаются меры к возмещению потерпевшей причиненного материального ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU