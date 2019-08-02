СЕГОДНЯ 13:47 2019-08-02T13:47:44+03:00

В Югре по концессии построят ещё две школы Фото: Татьяна Коркина

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Между администрацией Сургутского района, ПАО «Сбербанк» и инвестором – ООО «Развитие» состоялось подписание прямых соглашений к концессионным соглашениям по строительству и эксплуатации двух средних общеобразовательных школ в посёлках Солнечный и Нижнесортымский на 1100 учащихся каждая.

Напомним, что сами концессионные соглашения на проектирование, строительство и эксплуатацию школ были заключены в декабре 2018 года.

Бюджет строительных работ по каждому из объектов в Солнечном и Нижнесортымском составляет порядка 1,2 млрд рублей. Доля инвестора на этапе строительства составляет 30 процентов, остальная часть — средства банка. Сургутский район также примет участие в финансировании школ в Солнечном и Нижнесортымском.

В настоящее время концессионером осуществляются работы по проектированию, которые должны быть завершены до конца 2019 года. В течение двух последующих лет будет осуществляться строительство объектов. Готовые укомплектованные оборудованием объекты планируется получить в сентябре 2021 года.

На сегодняшний день в округе подписано 8 концессионных соглашений на строительство объектов образования для 8900 учащихся. В рамках их реализации будут также построены по две школы в Ханты-Мансийске и Нижневартовске и по одной школе в Сургуте и Нягани.

ИСТОЧНИК KP.RU