СЕГОДНЯ 13:28 2019-08-02T13:28:27+03:00

Строительство четырёх школ в Ханты-Мансийске идёт по графику. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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В этом году в столице Югры стартовало строительство четырех общеобразовательных школ: второго корпуса гимназии и школы № 8, новых школ на Учхозе и в микрорайоне Иртыш-2.

По словам главы города Ханты-Мансийска, проблема перегруженности школ в городе на сегодняшний день остается очень актуальной. Ежегодно прирост численности школьников составляет 10 процентов. Для того, чтобы перевести всех учеников на одну смену, необходимо построить девять школ.

Две школы - на Учхозе и в микрорайоне Иртыш-2, - вместимостью 1056 и 1725 учащихся соответственно, возводятся на условиях концессии.

В ходе совещания было отмечено, что строительство всех четырех школ ведется в соответствии с утвержденным графиком.

Важно отметить, что внешний вид фасадов школ выбирали сами учащиеся и их родители в ходе общественных обсуждений.

До 2027 года в рамках государственной программы «Развитие образования» в Ханты-Мансийске появятся девять общеобразовательных школ и один детский сад.

ИСТОЧНИК KP.RU