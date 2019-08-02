Строительство четырёх школ в Ханты-Мансийске идёт по графику
В этом году в столице Югры стартовало строительство четырех общеобразовательных школ: второго корпуса гимназии и школы № 8, новых школ на Учхозе и в микрорайоне Иртыш-2.
По словам главы города Ханты-Мансийска, проблема перегруженности школ в городе на сегодняшний день остается очень актуальной. Ежегодно прирост численности школьников составляет 10 процентов. Для того, чтобы перевести всех учеников на одну смену, необходимо построить девять школ.
Две школы - на Учхозе и в микрорайоне Иртыш-2, - вместимостью 1056 и 1725 учащихся соответственно, возводятся на условиях концессии.
В ходе совещания было отмечено, что строительство всех четырех школ ведется в соответствии с утвержденным графиком.
Важно отметить, что внешний вид фасадов школ выбирали сами учащиеся и их родители в ходе общественных обсуждений.
До 2027 года в рамках государственной программы «Развитие образования» в Ханты-Мансийске появятся девять общеобразовательных школ и один детский сад.
ИСТОЧНИК KP.RU