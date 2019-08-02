СЕГОДНЯ 12:57 2019-08-02T12:57:58+03:00

Сургутяне под открытым небом увидят более 800 короткометражных картин на самые разные темы. Фото с сайта администрации города Сургут

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Крупнейший в мире просмотр короткометражного кино под открытым небом состоится в Сургуте. Фестиваль стартует 3 августа на площадке «Галерея кино». Сургутяне смогут увидеть более 800 короткометражных картин на самые разные темы.

Старт фестиваля совпадает с открытием первого в городе летнего кинотеатра. На реализацию общественной инициативы из окружного бюджета направили более 3,5 миллионов рублей. Средства пошли на закупку и установку экрана, проектора, навесной конструкции, стульев и другого оборудования. Площадка вмещает одновременно более 60 зрителей. Вход на все сеансы бесплатный.

Кинотеатр под открытым небом – новинка как для Сургута, так и для всей Югры. Аналогичный экран есть только в Ханты-Мансийске.

Фестиваль уличного кино продлится в Сургуте до 17 августа. Ежедневно с 10 до 19 часов на проспекте Набережном будут проходить бесплатные показы короткометражных картин. Помимо конкурсной программы команда фестиваля подготовила подборку из лучших фильмов, снятых в России за последние шесть лет. В «Галерее кино» рассчитывают, что акция станет ежегодной. С программой можно ознакомиться на сайте kinougra.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU