СЕГОДНЯ 12:51 2019-08-02T12:51:22+03:00

В Нижневартовске с понедельника для движения транспорта закроют перекрёсток улиц Профсоюзная и Романтиков. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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В Нижневартовске продолжается ремонтная кампания и подготовка города к зиме. С 5 по 11 августа на перекрестке улиц Профсоюзная и Романтиков будут проводиться работы по созданию ливневой канализации.

Как сообщили в городской администрации, в связи с этим движение автотранспорта на данном участке будет закрыто полностью, а схемы движения автобусов изменятся.

Так, автобусы №10, №13-К, №21 и №32 будут двигаться по улице Ханты-Мансийской без заезда на улицу Героев Самотлора.

Водителей и пассажиров просят учесть данную информацию. Напомним, в городе идёт масштабный ремонт дорог. До окончания сезонных работ, вартовчан просят заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU