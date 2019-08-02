2019-08-02T12:51:22+03:00
Общество

В Нижневартовске с понедельника для движения транспорта закроют перекрёсток улиц Профсоюзная и Романтиков

Идут ремонтные работы
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске с понедельника для движения транспорта закроют перекрёсток улиц Профсоюзная и Романтиков. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске с понедельника для движения транспорта закроют перекрёсток улиц Профсоюзная и Романтиков. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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В Нижневартовске продолжается ремонтная кампания и подготовка города к зиме. С 5 по 11 августа на перекрестке улиц Профсоюзная и Романтиков будут проводиться работы по созданию ливневой канализации.

Как сообщили в городской администрации, в связи с этим движение автотранспорта на данном участке будет закрыто полностью, а схемы движения автобусов изменятся.

Так, автобусы №10, №13-К, №21 и №32 будут двигаться по улице Ханты-Мансийской без заезда на улицу Героев Самотлора.

Водителей и пассажиров просят учесть данную информацию. Напомним, в городе идёт масштабный ремонт дорог. До окончания сезонных работ, вартовчан просят заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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