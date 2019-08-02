В Нижневартовске с понедельника для движения транспорта закроют перекрёсток улиц Профсоюзная и Романтиков
В Нижневартовске продолжается ремонтная кампания и подготовка города к зиме. С 5 по 11 августа на перекрестке улиц Профсоюзная и Романтиков будут проводиться работы по созданию ливневой канализации.
Как сообщили в городской администрации, в связи с этим движение автотранспорта на данном участке будет закрыто полностью, а схемы движения автобусов изменятся.
Так, автобусы №10, №13-К, №21 и №32 будут двигаться по улице Ханты-Мансийской без заезда на улицу Героев Самотлора.
Водителей и пассажиров просят учесть данную информацию. Напомним, в городе идёт масштабный ремонт дорог. До окончания сезонных работ, вартовчан просят заранее планировать свой маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU