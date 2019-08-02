2019-08-02T12:44:19+03:00
Общество

Многодетную семью из Когалыма переселили из аварийного жилья после вмешательства прокуратуры

Их дом обещают снести с 2014 года
Алена Кульмухаметова
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Многодетную семью из Когалыма переселили из аварийного жилья после вмешательства прокуратурыМногодетную семью из Когалыма переселили из аварийного жилья после вмешательства прокуратурыФото: Татьяна Коркина
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После нескольких лет беготни по кабинетам администрации Когалыма, многодетная семья, живущая в нечеловеческих условиях, обратилась в прокуратуру.

В профильном ведомстве выяснили, что заявительница с супругом и тремя детьми проживала в многоквартирном жилом доме, который заключением межведомственной комиссии признан аварийным и подлежащим сносу ещё в ноябре 2014 года.

Однако администрация города не предоставила им другое жильё по договору социального найма, а срок отселения дома определила в декабре 2025 года. Фактически семья была вынуждена проживать в аварийном доме, подвергая опасности свою жизнь и здоровье.

Прокурор города обратился в суд с требованием возложить на администрацию города обязанность предоставить многодетной семье благоустроенное жилое помещение по договору социального найма.

Суд иск прокурора рассмотрел и удовлетворил в полном объеме.

В настоящее время заявительнице и членам ее семьи предоставлено благоустроенное жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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