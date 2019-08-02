Многодетную семью из Когалыма переселили из аварийного жилья после вмешательства прокуратуры
После нескольких лет беготни по кабинетам администрации Когалыма, многодетная семья, живущая в нечеловеческих условиях, обратилась в прокуратуру.
В профильном ведомстве выяснили, что заявительница с супругом и тремя детьми проживала в многоквартирном жилом доме, который заключением межведомственной комиссии признан аварийным и подлежащим сносу ещё в ноябре 2014 года.
Однако администрация города не предоставила им другое жильё по договору социального найма, а срок отселения дома определила в декабре 2025 года. Фактически семья была вынуждена проживать в аварийном доме, подвергая опасности свою жизнь и здоровье.
Прокурор города обратился в суд с требованием возложить на администрацию города обязанность предоставить многодетной семье благоустроенное жилое помещение по договору социального найма.
Суд иск прокурора рассмотрел и удовлетворил в полном объеме.
В настоящее время заявительнице и членам ее семьи предоставлено благоустроенное жилье.
ИСТОЧНИК KP.RU