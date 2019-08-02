2019-08-02T12:30:12+03:00
Общество

В Югре возрождают интерес к дворовым играм

С их помощью можно укрепить добрососедские отношения
Алена Кульмухаметова
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В Югре возрождают интерес к дворовым играм. Фото с сайта правительства ЮгрыВ Югре возрождают интерес к дворовым играм. Фото с сайта правительства Югры
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Совместный клуб молодых семей и волонтерского объединения «Доброволец» из посёлка Талинка Октябрьского района запустил проект, который позволит возродить интерес детей к дворовым командным играм и укрепить их здоровье. Игры помогут наладить добрососедские отношения между жителями поселка.

Так, из учащихся средних и старших классов местной школы с активной жизненной позицией была сформирована волонтерская группа. Ее деятельность нацелена на возрождение не только в детях, но и в родителях мотивации и интереса к живому общению в форме дворовых игр, их популяризацию.

Волонтеры участвуют в разработке и планировании альтернативных мероприятий, игр, которые организуются в течение всего года на различных площадках в поселении.

В результате реализация проекта позволит не только наладить добрососедские отношения между жителями Талинки, но и выстроить положительные взаимоотношения между детьми и родителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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