В Югре возрождают интерес к дворовым играм
Совместный клуб молодых семей и волонтерского объединения «Доброволец» из посёлка Талинка Октябрьского района запустил проект, который позволит возродить интерес детей к дворовым командным играм и укрепить их здоровье. Игры помогут наладить добрососедские отношения между жителями поселка.
Так, из учащихся средних и старших классов местной школы с активной жизненной позицией была сформирована волонтерская группа. Ее деятельность нацелена на возрождение не только в детях, но и в родителях мотивации и интереса к живому общению в форме дворовых игр, их популяризацию.
Волонтеры участвуют в разработке и планировании альтернативных мероприятий, игр, которые организуются в течение всего года на различных площадках в поселении.
В результате реализация проекта позволит не только наладить добрососедские отношения между жителями Талинки, но и выстроить положительные взаимоотношения между детьми и родителями.
ИСТОЧНИК KP.RU