СЕГОДНЯ 11:59 2019-08-02T12:01:18+03:00

В Нижневартовске новосибирца отправили на восемь лет в тюрьму за торговлю наркотиками Фото: Татьяна Коркина

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Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 24-летнего жителя Новосибирской области. Он признан виновным в сбыте наркотических средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах.

Как сообщает прокуратура ХМАО-Югре, государственным обвинителем представлены суду исчерпывающие доказательства того, что молодой человек, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, с сентября по декабрь 2018 года занимался незаконным сбытом наркотических средств на территории Нижневартовска.

Злоумышленник получил от неустановленного лица синтетические наркотики массой почти 900 грамм, из которых 9,5 грамм сбыл одному из жителей города, а оставшуюся часть разместил в тайниках-закладках либо хранил при себе или по месту своего жительства.

Наркосбытчика вместе с товаром задержали полицейские.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU