2019-08-02T11:49:57+03:00
Общество

Нижневартовские «Самотлорские ночи» пройдут параллельно со всероссийским сабантуем

Гости праздника смогут познакомиться с культурой и традициями участников выставочных экспозиций
Алена Кульмухаметова
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Нижневартовские «Самотлорские ночи» пройдут параллельно со всероссийским сабантуем. Фото с сайта администрации НижневартовскНижневартовские «Самотлорские ночи» пройдут параллельно со всероссийским сабантуем. Фото с сайта администрации Нижневартовск
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Более полутора тысяч гостей посетят Нижневартовск в 2021 году в период проведения XXI Федерального Сабантуя. Предполагается, что праздник пройдет параллельно с традиционным фестивалем искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи» с 18 по 20 июня. Об этом рассказали во время заседания организационного комитета по подготовке и проведению Сабантуя – 2021.

По словам заместителя главы города по социальной и молодежной политике Надежды Волчаниной, от представителей Республики Татарстан поступило предложение объединить традиции и включить в программу Сабантуя национальный праздник коренных народов Севера, проживающих в Югре. Именно поэтому на городской набережной будут представлены татарское и русское подворье, а также стойбище народов ханты и манси. Гости праздника смогут познакомиться с культурой и традициями участников выставочных экспозиций.

Планируется для проведения Федерального Сабантуя задействовать не только городскую набережную, но и стадион «Центральный», где будут проходить соревнования по национальной борьбе «Курэш». Во Дворце искусств предполагается провести масштабный концерт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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