В сентябре в Талинке откроется новая участковая больница

СЕГОДНЯ 11:02 2019-08-02T11:02:34+03:00

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Строящуюся участковую больницу на 25 коек с поликлиникой на 85 посещений в смену проинспектировала в поселке Талинка Октябрьского района введут в строй в сентябре. Готовность объекта в настоящий момент составляет 99 процентов.

По информации правительства Югры, строительство больницы началось в июле 2012 года. Но с марта по ноябрь 2018 года было приостановлено в связи с неисполнением подрядной организацией контрактных обязательств.

Отметим, что штат врачей и среднего медицинского персонала укомплектован на 100 процентов. В клинике будут вести прием терапевты, педиатры, акушер-гинеколог, стоматолог. Также планируется открытие круглосуточного стационара и пополнение штата врачами узких специальностей: невролог, офтальмолог, хирург. Врачи других специальностей будут приезжать для обследования жителей поселения в ежемесячном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU