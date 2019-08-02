Югорчане проголосовали за мультикарту за новорождённого

СЕГОДНЯ 09:52 2019-08-02T09:52:45+03:00

Каждый малыш, родившийся в автономном округе после 1 января 2020 года, получит свой первый подарок

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Почти 24 тысячи югорчан приняли участие в голосовании по выбору подарка новорожденному. Предлагалось два варианта: комплект детских принадлежностей или мультикарта, на которую зачисляются 20 тысяч рублей.

Напомним, онлайн-голосование стартовало во вторник, 30 июля, на портале «Открытый регион – Югра», а также в учреждениях социальной защиты округа на бумажных носителях.

Первый вариант подарка новорожденному включает детские принадлежности на сумму 20 000 рублей, необходимые малышу в первые месяцы его жизни. Второй вариант подарка новорожденному представляет собой пластиковую мультикарту «Расту в Югре», празднично упакованную в футляр-шкатулку. При активации мультикарты на лицевой счет одного из родителей (законных представителей) на каждого новорожденного зачисляются денежные средства в сумме 20 000 рублей, которые могут быть израсходованы по усмотрению родителей. Также карта предоставляет удобный доступ к информации об электронных сервисах и услугах, связанных с рождением и воспитанием ребенка.

По итогам онлайн-голосования 84% респондентов проголосовали за мультикарту «Расту в Югре», что составило более 19 тысяч человек, в социальных учреждениях за нее из почти двух тысяч человек проголосовали 80,8%. Самыми активными оказались жители Советского района и Югорска, а также Нижневартовска и Сургута. Большинство проголосовавших – это женщины – более 80 процентов.

Отметим, что на очередном заседании правительства Югры, которое состоится уже сегодня, 2 августа, этот вопрос будет рассмотрен его членами и принято окончательное решение с учетом мнения проголосовавших югорчан.

Напомним, по поручению губернатора автономного округа в соответствии с планом основных мероприятий Десятилетия детства в регионе готовится законодательная инициатива о предоставлении в Югре подарка новорожденному. Каждый малыш, родившийся в автономном округе начиная с 1 января 2020 года, получит свой первый подарок, независимо от периода проживания в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU