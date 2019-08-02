В Югре на пешеходном переходе пенсионер на «Ладе» сбил маленькую девочку
Девочка переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, крепко держась за руку отца, когда на пешеходный переход внезапно выскочила «Лада». Малышка получила травмы.
Как сообщили в Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 1 августа в 19:03 в городе Сургут на улице И. Каролинского 63-летний водитель за рулём «Лада 211440» сбил несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП 4-летняя девочка получила травмы. В момент ДТП ребенок находился в сопровождении отца.
Добавим, что за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека получили травмы, в том числе один несовершеннолетний. Задержано шесть водителей за управление транспортом в состоянии опьянения и семь – за отказ от медицинского освидетельствования. 29 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU