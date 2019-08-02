2019-08-02T08:37:19+03:00
Происшествия

В Югре на пешеходном переходе пенсионер на «Ладе» сбил маленькую девочку

Малышка держалась за руку отца
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Югре на пешеходном переходе пенсионер на «Ладе» сбил маленькую девочку. Фото с сайта Госатоинспекции ХМАО-ЮгрыВ Югре на пешеходном переходе пенсионер на «Ладе» сбил маленькую девочку. Фото с сайта Госатоинспекции ХМАО-Югры
Изменить размер текста:

Девочка переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, крепко держась за руку отца, когда на пешеходный переход внезапно выскочила «Лада». Малышка получила травмы.

Как сообщили в Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 1 августа в 19:03 в городе Сургут на улице И. Каролинского 63-летний водитель за рулём «Лада 211440» сбил несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП 4-летняя девочка получила травмы. В момент ДТП ребенок находился в сопровождении отца.

Добавим, что за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека получили травмы, в том числе один несовершеннолетний. Задержано шесть водителей за управление транспортом в состоянии опьянения и семь – за отказ от медицинского освидетельствования. 29 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Начальник полиции Сургута навестил в больнице раненого ночью полицейского
В сентябре в Талинке откроется новая участковая больница
Неравнодушный житель Ханты-Мансийска «поднимает» горожан на борьбу с мусором
Югорчане проголосовали за мультикарту за новорождённого
Состояние раненного ночью в Сургуте полицейского удовлетворительное
На трёх улицах Ханты-Мансийска снимают старый асфальт
Погода в Югре 2 августа: ливневые дожди и грозы
Шаман из Югры призвал единомышленников провести обряд, чтобы погасить пожары в лесах Сибири
Спасатели следят за уровнем воды в реке Ляпин Берёзовского района
В Нижневартовске снесут опасный детский сад
Аферистка сыграла на чувствах молодой матери из Нижневартовска
Август в Югре ожидается прохладным и дождливым
«Сотрудник» банка обчистил банковскую карту сургутянина