СЕГОДНЯ 08:37 2019-08-02T08:37:19+03:00

В Югре на пешеходном переходе пенсионер на «Ладе» сбил маленькую девочку. Фото с сайта Госатоинспекции ХМАО-Югры

Изменить размер текста: A A

Девочка переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, крепко держась за руку отца, когда на пешеходный переход внезапно выскочила «Лада». Малышка получила травмы.

Как сообщили в Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 1 августа в 19:03 в городе Сургут на улице И. Каролинского 63-летний водитель за рулём «Лада 211440» сбил несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП 4-летняя девочка получила травмы. В момент ДТП ребенок находился в сопровождении отца.

Добавим, что за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека получили травмы, в том числе один несовершеннолетний. Задержано шесть водителей за управление транспортом в состоянии опьянения и семь – за отказ от медицинского освидетельствования. 29 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU