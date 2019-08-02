Состояние раненного ночью в Сургуте полицейского удовлетворительное

СЕГОДНЯ 08:20 2019-08-02T08:20:37+03:00

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Накануне вечером в дежурную часть полиции Сургута поступило сообщение о том, что во дворе многоквартирного дома по улице Пушкина находится подозрительный гражданин.

Прибывшие на вызов, сотрудники полиции обнаружили во дворе дома неизвестного мужчину и предприняли попытку к его задержанию, но злоумышленник оказал активное сопротивление, нанеся одному из полицейских смертельные ножевые ранения и ранив второго.

На сегодня известно, что 1 августа при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник патрульно-постовой службы УМВД России по г. Сургуту Ильмир Ханов. В составе экипажа также находился 27-летний младший лейтенант полиции Александр Царегородцев, которому было нанесено несколько ножевых ранений. Полицейский был своевременно доставлен в медицинское учреждение.

В настоящий момент полицейский находится в общей палате, его состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет.

Добавим, что раненый полицейский из табельного оружия застрелил нападавшего. Семье погибшего полицейского обещали оказать помощь.

- Личный состав УМВД России по ХМАО - Югре выражает искренние соболезнования родным и близким сотрудника, погибшего при исполнении служебных обязанностей. Его семье будет оказана необходимая помощь, - заявили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

ИСТОЧНИК KP.RU