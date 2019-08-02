2019-08-02T08:20:37+03:00
Происшествия

Состояние раненного ночью в Сургуте полицейского удовлетворительное

Семье погибшего полицейского окажут помощь
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Состояние раненного ночью в Сургуте полицейского удовлетворительное. Фото с сайта pixabay.comСостояние раненного ночью в Сургуте полицейского удовлетворительное. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Накануне вечером в дежурную часть полиции Сургута поступило сообщение о том, что во дворе многоквартирного дома по улице Пушкина находится подозрительный гражданин.

Прибывшие на вызов, сотрудники полиции обнаружили во дворе дома неизвестного мужчину и предприняли попытку к его задержанию, но злоумышленник оказал активное сопротивление, нанеся одному из полицейских смертельные ножевые ранения и ранив второго.

На сегодня известно, что 1 августа при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник патрульно-постовой службы УМВД России по г. Сургуту Ильмир Ханов. В составе экипажа также находился 27-летний младший лейтенант полиции Александр Царегородцев, которому было нанесено несколько ножевых ранений. Полицейский был своевременно доставлен в медицинское учреждение.

В настоящий момент полицейский находится в общей палате, его состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет.

Добавим, что раненый полицейский из табельного оружия застрелил нападавшего. Семье погибшего полицейского обещали оказать помощь.

- Личный состав УМВД России по ХМАО - Югре выражает искренние соболезнования родным и близким сотрудника, погибшего при исполнении служебных обязанностей. Его семье будет оказана необходимая помощь, - заявили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Начальник полиции Сургута навестил в больнице раненого ночью полицейского
В сентябре в Талинке откроется новая участковая больница
Неравнодушный житель Ханты-Мансийска «поднимает» горожан на борьбу с мусором
Югорчане проголосовали за мультикарту за новорождённого
В Югре на пешеходном переходе пенсионер на «Ладе» сбил маленькую девочку
На трёх улицах Ханты-Мансийска снимают старый асфальт
Погода в Югре 2 августа: ливневые дожди и грозы
Шаман из Югры призвал единомышленников провести обряд, чтобы погасить пожары в лесах Сибири
Спасатели следят за уровнем воды в реке Ляпин Берёзовского района
В Нижневартовске снесут опасный детский сад
Аферистка сыграла на чувствах молодой матери из Нижневартовска
Август в Югре ожидается прохладным и дождливым
«Сотрудник» банка обчистил банковскую карту сургутянина