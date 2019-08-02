2019-08-02T06:58:45+03:00
Общество

На трёх улицах Ханты-Мансийска снимают старый асфальт

Продолжается ремонт главной автодороги города – улицы Мира
Алена Кульмухаметова
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На трёх улицах Ханты-Мансийска снимают старый асфальт. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскНа трёх улицах Ханты-Мансийска снимают старый асфальт. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Закончен ремонт дорожных участков по улицам Ледовой и Ямской в Ханты-Мансийске. Близки к завершению работы по укладке асфальтобетонного покрытия еще на нескольких участках по улицам Свердлова, Комсомольская и Ленина.

Как сообщили в департаменте городского хозяйства Ханты-Мансийска, в ближайшие дни при благоприятных погодных условиях здесь будет нанесена дорожная разметка.

На участках улиц Маяковского, Строителей, Чехова ведутся работы по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия. После подготовки основания дороги подрядчик приступит к укладке нового асфальтобетонного покрытия. Продолжается ремонт главной автодороги Ханты-Мансийска – улицы Мира.

Напомним, в этом году в столице Югры запланированы большие объемы ремонта дорожно-транспортной сети. Это около 100 тысяч квадратных метров дорожного полотна – более 20 участков как в центральной части города, так и в отдельных микрорайонах. Планируется, что после «большого ремонта» процент дорог в нормативном состоянии в окружной столице составит 81 процентов, а к 2024 году этот показатель достигнет 87 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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