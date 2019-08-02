2019-08-02T06:08:43+03:00
Общество

Погода в Югре 2 августа: ливневые дожди и грозы

Сильный порывистый ветер восточных направлений
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 2 августа: ливневые дожди и грозы. Фото с сайта pixabay.comПогода в Югре 2 августа: ливневые дожди и грозы. Фото с сайта pixabay.com
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В пятницу 2 августа в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, по западным и центральным районам умеренный, днем по крайнему западу сильный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы 11-16 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +17,+22 градусов, по востоку +23,+28 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 метров в секунду, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +20,+22 градусов.

В Сургуте переменная облачность, сильный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный 10-16 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +19, +26 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, дождь, гроза. Ветер юго-восточный, восточный 5-16 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +19, +27 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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