СЕГОДНЯ 15:56 2019-08-01T16:06:36+03:00

Шаман из Югры призвал единомышленников провести обряд, чтобы погасить пожары в лесах Сибири. Фото со страницы в соцсети ВКонтакте Тимофея Молданова

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Страшные пожары в Сибири волнуют общественность, власти и даже шаманов. Полыхают миллионы гектаров леса. Смог накрыл города Югры и ещё нескольких областей. Гарь дошла даже до Казахстана.

Накануне на своей страничке в социальной сети ВКонтакте шаман из Ханты-Мансийска Тимофей Молданов опубликовал пост, где просит присоединиться других шаманов и провести обряд, который потушит огонь в сибирских лесах.

«Несколько недель продолжаются лесные пожары в Иркутской области, Красноярском крае и других прилегающих областях.

Причём уже несколько дней гарь распространяется на соседние области Сибири, а дымкой закрыто солнце даже за 700 км от Красноярского края-в Томской области, Хакассии, Кемерово, Новосибирске.

В Красноярске люди ходят в масках, а между тем чиновники на местах и в правительстве до сих пор не объявили режим ЧС для всей территории Сибири! Это совершенно ненормально, что в соседних областях люди ощущают пожары в Красноярском крае!

В Сибири горят леса. Фото из соцсети ВКонтакте

Представляете, что тогда происходит в эпицентре пожаров, как гибнут звери и наши многострадальные леса! Под угрозой многочисленные лесные посёлки, теряется урожай дикоросов,уничтожаются многие виды животных и растений…Проявите государственное мышление, защитите наши леса, нашу воду, наше здоровье! Давайте назначим время и будем вместе камлать. Просьба откликнуться всем у кого дети, внуки, иначе, что останется им» - обращается Тимофей к иномышленникам.

ИСТОЧНИК KP.RU