2019-08-01T16:06:36+03:00
Общество

Шаман из Югры призвал единомышленников провести обряд, чтобы погасить пожары в лесах Сибири

Клич он бросил через соцсеть
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Шаман из Югры призвал единомышленников провести обряд, чтобы погасить пожары в лесах Сибири. Фото со страницы в соцсети ВКонтакте Тимофея МолдановаШаман из Югры призвал единомышленников провести обряд, чтобы погасить пожары в лесах Сибири. Фото со страницы в соцсети ВКонтакте Тимофея Молданова
Изменить размер текста:

Страшные пожары в Сибири волнуют общественность, власти и даже шаманов. Полыхают миллионы гектаров леса. Смог накрыл города Югры и ещё нескольких областей. Гарь дошла даже до Казахстана.

Накануне на своей страничке в социальной сети ВКонтакте шаман из Ханты-Мансийска Тимофей Молданов опубликовал пост, где просит присоединиться других шаманов и провести обряд, который потушит огонь в сибирских лесах.

«Несколько недель продолжаются лесные пожары в Иркутской области, Красноярском крае и других прилегающих областях.

Причём уже несколько дней гарь распространяется на соседние области Сибири, а дымкой закрыто солнце даже за 700 км от Красноярского края-в Томской области, Хакассии, Кемерово, Новосибирске.

В Красноярске люди ходят в масках, а между тем чиновники на местах и в правительстве до сих пор не объявили режим ЧС для всей территории Сибири! Это совершенно ненормально, что в соседних областях люди ощущают пожары в Красноярском крае!

В Сибири горят леса. Фото из соцсети ВКонтакте

В Сибири горят леса. Фото из соцсети ВКонтакте

Представляете, что тогда происходит в эпицентре пожаров, как гибнут звери и наши многострадальные леса! Под угрозой многочисленные лесные посёлки, теряется урожай дикоросов,уничтожаются многие виды животных и растений…Проявите государственное мышление, защитите наши леса, нашу воду, наше здоровье! Давайте назначим время и будем вместе камлать. Просьба откликнуться всем у кого дети, внуки, иначе, что останется им» - обращается Тимофей к иномышленникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спасатели следят за уровнем воды в реке Ляпин Берёзовского района
В Нижневартовске снесут опасный детский сад
Аферистка сыграла на чувствах молодой матери из Нижневартовска
Август в Югре ожидается прохладным и дождливым
«Сотрудник» банка обчистил банковскую карту сургутянина
В Югре не зарегистрировано ни одного лесного пожара
Лжесвидетеля из Леушей суд обязал поработать за враньё
Жители Сургута устроили свалку у школы №5
Сургутянин ради получения страховки за выплаченный кредит отдал более миллиона рублей
Жители Нижневартовска поздравят омичей с Днём города
На площадку технопарка «Синергия» в Нягани зашли уже пять резидентов
Житель Югры проведет полгода за решеткой за ложное сообщение о взрыве
Семья из Югры стала победителем всероссийского конкурса
В Нижневартовске гостья обчистила шкатулку с драгоценностями
Жителей Ханты-Мансийска будут штрафовать за борщевик
Пьяного мотоциклиста задержали на дороге в Советском районе
В Сургуте семь детей-сирот получили ключи от квартир
Полтора миллиона рублей за одни сутки ушли на счета мошенников благодаря доверчивости югорчан
В Нижневартовске иномарка сбила юного велосипедиста, который переезжал дорогу на «красный»
Ханты-Мансийск присоединяется ко Всемирной неделе поддержки грудного вскармливания
В Покачах вор похитил с чужой дачи десять стволов деревьев
На вопросы о раке югорчанам ответит новый спецпроект
Юннаты из Ханты-Мансийска вернулись из экологической экспедиции
В Нефтеюганске кассирша из банка за месяц похитила 5,7 миллионов рублей
Погода в Югре 1 августа: небольшой дождь и переменная облачность