СЕГОДНЯ 15:31 2019-08-01T15:31:46+03:00

Спасатели следят за уровнем воды в реке Ляпин Берёзовского района. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

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Дожди, обрушившиеся на Югру, стали причиной подъёма уровня воды в реках округа. На сегодня критические отметки доходят только на одной реке в Берёзовском районе.

По информации МЧС России по ХМАО-Югре, с 31 июля на реке Ляпин в районе населенного пункта Саранпауль зарегистрирован подъем уровня воды. По состоянию на 19:00 часов уровень воды на гидропосте сельского поселения составляет 1082 сантиметра. Уровень, при котором возможно подтопление придомовых территорий, составляет 1117 сантиметров. В настоящее время подтоплений не зафиксировано.

По данным службы гидрометеорологии в ближайшие двое суток вода в реке Ляпин будет прибывать.

В случае достижения отметки опасных явлений в зоне подтопления на территории сельского поселения Саранпауль могут оказаться земельные участки, хозяйственные постройки и 24 индивидуальных жилых дома, в которых проживает 71 человек. Угрозы подтопления социально-значимых объектов нет.

В сельском поселении проведен подворовой обход и беседы со всеми жителями подтапливаемой территории об угрозе паводка, порядке действий и эвакуации в случае дальнейшего повышения уровня воды. На базе школы подготовлен пункт временного размещения, определен транспорт и специалисты, обеспечивающие эвакуацию людей, проверен запас продовольствия. Силы экстренных служб района находятся в режиме повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU