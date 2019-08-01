В Нижневартовске снесут опасный детский сад

СЕГОДНЯ 14:59 2019-08-01T15:00:40+03:00

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Девять лет спустя суд принял решение, согласно которому собственник разрушенного здания в 6 микрорайоне Нижневартовска должен подготовить проект организации работ по сносу опасного объекта и освободить земельный участок.

В начале июня 2010 в информационных лентах появилась срочная новость: в Нижневартовске обрушилась часть здания по улице Северной в 6 микрорайоне. Причина - провалившиеся перекрытия между вторым и третьим этажом. Обрушившееся здание - бывший детский сад. В девяностые годы, в период спада рождаемости, его продали. Новый владелец сдавал помещения в аренду. ЧП произошло в пустующем крыле, никто не пострадал.

После этого случая в городе начали составлять реестр аварийно-опасных зданий. В «чёрный список» вошли и развалины в 6 микрорайоне. Когда их демонтируют - один из главных вопросов, который задавали жители квартала почти на всех встречах с представителями власти. С просьбой принять меры они обращались и в социальных сетях.

Здание находится в частной собственности, то снести его кроме самого собственника, никто не может. Переговоры с владельцем положительного результата не приносили. Суды шли в течение восьми лет. В итоге вынесено решение – снести здание. Сначала собственник должен подготовить проект сноса объекта, а затем освободить земельный участок. На всю работу ему отведено 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU