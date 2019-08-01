2019-08-01T14:51:39+03:00
Общество

Аферистка сыграла на чувствах молодой матери из Нижневартовска

Женщина искала место в детском саду
Алена Кульмухаметова
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Аферистка сыграла на чувствах молодой матери из НижневартовскаАферистка сыграла на чувствах молодой матери из НижневартовскаФото: Татьяна Коркина
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Поиск места в детском саду подтолкнул вартовчанку на мысль дать объявление в интернете. Вскоре на её призыв откликнулись, но не те, от кого она ждала помощи.

Как пояснила вартовчанка сотрудникам полиции, ранее она разместила на сайте объявление об обмене места в детском саду. С предложением к ней обратилась неизвестная девушка, которая сообщила, что сможет помочь в решении данного вопроса.

- Мои услуги стоят 14 тысяч рублей – сказала незнакомка – как только переведете деньги, можете подъезжать в департамент образования.

Вартовчанка перечислила необходимую сумму и поехала на прием в администрацию. Однако узнала, что чиновники о подобных услугах слышат впервые. Женщина поняла, что стала жертвой аферистов. По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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