Август в Югре ожидается прохладным и дождливым

СЕГОДНЯ 14:34 2019-08-01T14:34:25+03:00

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Первая неделя августа не порадует жителей Ханты-Мансийского автономного округа солнечными деньками и жаркими днями.

По данным «Центроспас-Югория», с 1 по 7 августа в Югре преобладающая температура воздуха будет ночью +9, +15 градусов, днем +16,+21 градусов, на востоке + 19,+25 градусов. Дожди, местами сильные ожидаются в большинстве дней периода, преимущественно по западной половине территории. Местами ожидаются грозы, при грозе возможно усиление ветра до 13-18 метров в секунду.

Спасатели отмечают, что при возможных сильных осадках на реке Ляпин будет превышено критическое значение уровней воды в населенных пунктах Хурумпауль и Саранпауль Берёзовского района. В зоне затопления на территории населенного пункта Хурумпауль могут оказаться семь человек, земельные участки, хоз. постройки и три жилых дома; в Саранпауле могут оказаться под угрозой 71 человек населения (из них 12 детей), земельные участки, хоз. постройки и 24 жилых дома.

ИСТОЧНИК KP.RU