2019-08-01T14:34:25+03:00
Общество

Август в Югре ожидается прохладным и дождливым

Возможно подтопление населённых пунктов
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Август в Югре ожидается прохладным и дождливымАвгуст в Югре ожидается прохладным и дождливымФото: Алена Кульмухаметова
Изменить размер текста:

Первая неделя августа не порадует жителей Ханты-Мансийского автономного округа солнечными деньками и жаркими днями.

По данным «Центроспас-Югория», с 1 по 7 августа в Югре преобладающая температура воздуха будет ночью +9, +15 градусов, днем +16,+21 градусов, на востоке + 19,+25 градусов. Дожди, местами сильные ожидаются в большинстве дней периода, преимущественно по западной половине территории. Местами ожидаются грозы, при грозе возможно усиление ветра до 13-18 метров в секунду.

Спасатели отмечают, что при возможных сильных осадках на реке Ляпин будет превышено критическое значение уровней воды в населенных пунктах Хурумпауль и Саранпауль Берёзовского района. В зоне затопления на территории населенного пункта Хурумпауль могут оказаться семь человек, земельные участки, хоз. постройки и три жилых дома; в Саранпауле могут оказаться под угрозой 71 человек населения (из них 12 детей), земельные участки, хоз. постройки и 24 жилых дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шаман из Югры призвал единомышленников провести обряд, чтобы погасить пожары в лесах Сибири
Спасатели следят за уровнем воды в реке Ляпин Берёзовского района
В Нижневартовске снесут опасный детский сад
Аферистка сыграла на чувствах молодой матери из Нижневартовска
«Сотрудник» банка обчистил банковскую карту сургутянина
В Югре не зарегистрировано ни одного лесного пожара
Лжесвидетеля из Леушей суд обязал поработать за враньё
Жители Сургута устроили свалку у школы №5
Сургутянин ради получения страховки за выплаченный кредит отдал более миллиона рублей
Жители Нижневартовска поздравят омичей с Днём города
На площадку технопарка «Синергия» в Нягани зашли уже пять резидентов
Житель Югры проведет полгода за решеткой за ложное сообщение о взрыве
Семья из Югры стала победителем всероссийского конкурса
В Нижневартовске гостья обчистила шкатулку с драгоценностями
Жителей Ханты-Мансийска будут штрафовать за борщевик
Пьяного мотоциклиста задержали на дороге в Советском районе
В Сургуте семь детей-сирот получили ключи от квартир
Полтора миллиона рублей за одни сутки ушли на счета мошенников благодаря доверчивости югорчан
В Нижневартовске иномарка сбила юного велосипедиста, который переезжал дорогу на «красный»
Ханты-Мансийск присоединяется ко Всемирной неделе поддержки грудного вскармливания
В Покачах вор похитил с чужой дачи десять стволов деревьев
На вопросы о раке югорчанам ответит новый спецпроект
Юннаты из Ханты-Мансийска вернулись из экологической экспедиции
В Нефтеюганске кассирша из банка за месяц похитила 5,7 миллионов рублей
Погода в Югре 1 августа: небольшой дождь и переменная облачность