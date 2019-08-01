2019-08-01T14:05:22+03:00
Происшествия

«Сотрудник» банка обчистил банковскую карту сургутянина

Мужчина поверил всего одному звонку
Алена Кульмухаметова
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«Сотрудник» банка обчистил банковскую карту сургутянина«Сотрудник» банка обчистил банковскую карту сургутянинаФото: Татьяна Коркина
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На типичную уловку мошенников попался очередной житель Югры. Мужчина поверил лжесотруднику банка. Спасти сбережения мог всего один звонок на горячую линию.

Как сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре, в минувшие сутки в дежурную часть полиции Сургутского района обратился 44-летний житель посёлка Федоровский. Мужчина сообщил, что мошенники, под предлогом несанкционированного списания денежных средств с его карты, узнали данные его карты и код с обратной стороны. Вскоре со счёта исчезли более 9 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция принимает меры по поимке преступников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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