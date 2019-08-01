СЕГОДНЯ 13:52 2019-08-01T13:52:07+03:00

В Югре не зарегистрировано ни одного лесного пожара Фото: Татьяна Коркина

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За прошедшие сутки в Югре по состоянию на девять утра 1 августа года лесных пожаров не зарегистрировано. Действующих лесных пожаров нет. Об этом сообщает департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры.

По аналитической информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и статистическим данным специализированной диспетчерской службы «Базы авиационной и наземной охраны лесов», сегодня в автономном округе прогнозируется 1-2 классы пожарной опасности.

Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе зафиксировано 173 лесных пожара общей площадью 3741,12 га (лесная площадь – 3419,17 га).

Для сравнения, в 2018 году на эту дату в лесах региона произошло 177 пожаров площадью 5360,26 га, в 2017 году – 350 пожаров площадью 36463,99 га.

ИСТОЧНИК KP.RU