2019-08-01T13:45:06+03:00
Происшествия

Лжесвидетеля из Леушей суд обязал поработать за враньё

Мужчина пытался обелить приятеля
Алена Кульмухаметова
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Лжесвидетеля из Леушей суд обязал поработать за враньёЛжесвидетеля из Леушей суд обязал поработать за враньёФото: Татьяна Коркина
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Хотел помочь другу, но оказался на скамье подсудимых житель Кондинского района. Лжесвидетелю вынесли приговор.

Кондинский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя села Леуши. Он признан виновным в заведомо ложных показаниях свидетеля в суде.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, мужчина в октябре 2018 года был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу. Его приятель обвинялся в повторном вождении за рулём в нетрезвом виде.

Стремясь помочь приятелю избежать уголовной ответственности, обвиняемый заявил, что его знакомый в ноябре 2017 года автомобилем не управлял, а находился на пассажирском сиденье.

К показаниям суд отнесся критически, поскольку они опровергались иными доказательствами по уголовному делу. Приговором мирового суда мужчина, в чью пользу давались показания, признан виновным в предъявленном обвинении.

Суд признал лжесвидетеля виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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