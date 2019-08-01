Жители Сургута устроили свалку у школы №5

СЕГОДНЯ 13:34 2019-08-01T13:34:25+03:00

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В сургутском поселке Юность ликвидировали очередную несанкционированную свалку. Она образовалась за территорией школы № 5. Накануне оттуда вывезли 40 кубометров мусора.

Сургутяне устроили свалки на территории школы, потому что ранее на этом месте располагалась контейнерная площадка.

По словам начальника отдела экологической безопасности Сургута Павла Чудинова, весной этого года мусорные баки переместили на 50 метров левее. Но жители продолжают складировать отходы на прежнем месте. Отсутствие специализированных контейнеров никого не смущает. Как и то, что рядом расположена школа. Дети были вынуждены ежедневно проходить мимо груды мусора. Сотрудники управления по природопользованию и экологии ликвидировали свалку.

Добавим, что в ближайшее время сотрудникам управления по природопользованию и экологии предстоит убрать стихийные свалки в поселках Юность и Черный Мыс, а также в лесном массиве на территории города. Ежегодно на полигон отправляется более 7 тысяч кубометров отходов. Площадь территорий, очищенных от различного мусора, достигает 500 тысяч квадратов. Активная работа по уборке свалок продлится до конца сентября. На эти цели из бюджета Сургута ежегодно выделяют около 6,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU