Сургутянин ради получения страховки за выплаченный кредит отдал более миллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:58 2019-08-01T12:58:59+03:00

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Желание получить пять миллионов рублей затмило разум югорчанина. Мужчина ради бешенных денег 12 раз отправил собственные средства незнакомцу.

Накануне в дежурную часть полиции Сургутского района поступило сообщение от 57-летний жителя посёлка Белый Яр по факту мошенничества.

Полицейским мужчина рассказал, что ему на телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником страховой службы. Он сообщил, что есть возможность вернуть страховку по кредиту, взятому им шесть лет назад, и моральный ущерб, но необходимо заплатить судебные издержки и за работу адвоката. Обещанная сумма составляла более 300 тысяч рублей.

На протяжении двух недель злоумышленник звонил потерпевшему и сообщал, что других пострадавших не могут найти, и их деньги могут перейти заявителю, но необходимо заплатить дополнительно адвокату и за страховку денег, таким образом, обещанная сумма достигла более пяти миллионов рублей. Потерпевший перевел двенадцатью платежами более 1,2 миллиона рублей, взяв кредиты в банках.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция пытается найти преступников.

ИСТОЧНИК KP.RU