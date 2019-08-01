2019-08-01T12:47:48+03:00
Общество

Жители Нижневартовска поздравят омичей с Днём города

Торжества и народные гуляния пройдут 2-3 августа
Алена Кульмухаметова
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Жители Нижневартовска поздравят омичей с Днём города. Фото с сайта администрации города НижневартовскЖители Нижневартовска поздравят омичей с Днём города. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Нижневартовская делегация примет участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к 303-летию города Омска. Торжества и народные гуляния пройдут 2-3 августа.

Как сообщили в администрации города Нижневартовск, представители югорского муниципалитета в мероприятиях на территории Омска принимают участие впервые. На праздник приглашены также гости из Новосибирска, Казани, Ангарска, Симферополя, а также представители из Узбекистана, Азербайджана, Словацкой Республики, Вьетнама, Китайской Народной Республики и ФРГ.

- Между Нижневартовском и Омском в 2017 году был подписан протокол об установлении сотрудничества. Документ позволяет нам совместно разрабатывать и реализовывать программы в различных отраслях, развивать отношения в области культуры и спорта, обмениваться опытом. Представители города Омска стали постоянными участниками выставки-ярмарки «Город мастеров», которая проходит в рамках фестиваля «Самотлорские ночи», - подчеркнул заместитель главы Нижневартовска по строительству Виктор Ситников, который направился на торжественные мероприятия.

В рамках программы пребывания запланирован визит на городскую выставку зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора – 2019», Международный фестиваль фейерверков, посещение фестиваля средневековой воинской культуры «Щит Сибири», а также обсуждение вопросов дальнейшего развития сотрудничества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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