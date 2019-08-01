На площадку технопарка «Синергия» в Нягани зашли уже пять резидентов
Промышленный технопарк «Синергия» в Нягани продолжает активно привлекать резидентов. В настоящее время заключены соглашения с пятью компаниями, осуществляющими деятельность по производству строительных материалов, металлообработке.
В составе учреждения производственно-складские помещения общей площадью свыше 5,2 тысячи квадратных метров, офисные помещения – 544 квадратных метра, где размещены конференц-зал, переговорная. Срок реализации проекта – 2019-2023 годы. А общий объем инвестиций составляет 183 миллиона рублей, отметили в пресс-службе правительства округа.
В апреле между технопарком и фондом развития Югры было заключено соглашение о консультационно-информационном взаимодействии при реализации инвестиционного проекта. На данный момент на площадке свою деятельность ведут уже три предприятия, занимающиеся производством металлоконструкций и строительных стеновых блоков.
В ближайшее время свои мощности на территории технопарка разместит производитель полимерно-песчаной тротуарной плитки. А в августе к уже работающим предприятиям присоединится и производитель пластиковых окон.
Параллельно с запуском технопарка ведутся и ремонтные работы по модернизации помещений. Уже создана собственная газовая котельная, подведены все необходимые коммуникации, помещения приводятся в соответствие со стандартами энергоэффективности
Промышленный технопарк «Синергия» посетила губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочего визита в Нягань.
В составе учреждения производственно-складские помещения общей площадью свыше 5,2 тысячи квадратных метров, офисные помещения – 544 квадратных метра, где размещены конференц-зал, переговорная.
В настоящее время заключены соглашения с пятью резидентами промышленного технопарка «Синергия», осуществляющими деятельность по производству строительных материалов, металлообработке.
Срок реализации проекта – 2019-2023 годы. А общий объем инвестиций составляет 183 миллиона рублей.
В апреле между технопарком и фондом развития Югры было заключено соглашение о консультационно-информационном взаимодействии при реализации инвестиционного проекта.
На данный момент на площадке свою деятельность ведут уже три предприятия, занимающиеся производством металлоконструкций и строительных стеновых блоков. В ближайшее время свои мощности на территории технопарка разместит производитель полимерно-песчаной тротуарной плитки. Кроме того, в августе присоединится и производитель пластиковых окон.
Параллельно с запуском технопарка ведутся и ремонтные работы по модернизации помещений. Так, уже создана собственная газовая котельная, подведены все необходимые коммуникации, помещения приводятся в соответствие со стандартами энергоэффективности
ИСТОЧНИК KP.RU