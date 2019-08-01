2019-08-01T11:48:15+03:00
Происшествия

Житель Югры проведет полгода за решеткой за ложное сообщение о взрыве

Своими действиями мужчина поднял по тревоге сотрудников правоохранительных органов
Марина Васильева
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Фото pixabay.comФото pixabay.com
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Суд Нижневартовска вынес приговор в отношении 52-летнего местного жителя. Он признан виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве.

Согласно материалам дела, в конце декабря 2018 года в вечернее время подсудимый, находясь по адресу своего проживания, осуществил телефонный звонок в Единую диспетчерскую службу.

- Мужчина сообщил заведомо ложные сведения о намерении произвести взрыв в своей квартире. Однако профильные средства были обязаны проверить полученную информацию, - пояснили в окружной прокуратуре.

В ведомстве добавили, что после проведения всех необходимых мероприятий взрывное устройство обнаружено не было. Тем самым, злоумышленник дестабилизировал нормальное функционирование правоохранительных органов и государственных служб города.

- Суд назначил хулигану наказание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев. Прокурором города также заявлен гражданский иск о возмещении обвиняемым ущерба, причиненного преступлением, который рассмотрен и удовлетворен, добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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