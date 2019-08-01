2019-08-01T11:01:04+03:00
Общество

Семья из Югры стала победителем всероссийского конкурса

Сведения о Казамкиных войдут в почетную книгу «Семья года России»
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Семья из Югры стала победителем всероссийского конкурса. Фото с сайта pixabay.comСемья из Югры стала победителем всероссийского конкурса. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Накануне в России были подведены итоги всероссийского конкурса «Семья года».Как сообщила заместитель директора департамента социального развития автономного округа Елена Немчинова, семья Казамкиных из Нижневартовского района стала одним из победителей всероссийского конкурса в номинации «Сельская семья».

Казамкины Виталий Егорович и Нэля Владимировна воспитывают своих детей в атмосфере добра и уважения к людям, почитания старшего поколения. Сохраняя язык, обычаи, традиции своего народа, семья нашла дело по душе. Стойбище «Ампутинское» пользуется популярностью не только у жителей Нижневартовского района и Югры, но и гостей из других регионов России и других стран.

На родовых угодьях, где жили предки Казамкиных, Виталий Егорович стал одним из первооткрывателей нового направления – этнотуризма. На территории родовых угодий обустроено несколько стойбищ – зимнее, летнее, межсезонное и специальное стойбище. Туристы при желании могут побывать на каждом из них и ознакомиться с бытом, обычаями, традициями коренных малочисленных народов Севера. Летом здесь можно просто гулять по лесу, а зимой покататься на оленьих упряжках и снегоходах «Буран».

Нэля Владимировна тоже является потомственным оленеводом, во всех начинаниях поддерживает мужа. Она хорошо знает традиционный уклад жизни, владеет ненецким языком, сохраняет и передает детям обычаи и традиции своего народа.

- Семья Казамкиных будет удостоена почетного диплома, - добавила Елена Немчинова. – Сведения о ней войдут в почетную книгу «Семья года России.

Напомним, всероссийский конкурс «Семья года» проводится ежегодно, начиная с 2016 года, активное участие в нем принимают семьи Югры. В 2019 году в нем приняли участие три семьи из Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Сотрудник» банка обчистил банковскую карту сургутянина
В Югре не зарегистрировано ни одного лесного пожара
Лжесвидетеля из Леушей суд обязал поработать за враньё
Жители Сургута устроили свалку у школы №5
Сургутянин ради получения страховки за выплаченный кредит отдал более миллиона рублей
Жители Нижневартовска поздравят омичей с Днём города
На площадку технопарка «Синергия» в Нягани зашли уже пять резидентов
Житель Югры проведет полгода за решеткой за ложное сообщение о взрыве
В Нижневартовске гостья обчистила шкатулку с драгоценностями
Жителей Ханты-Мансийска будут штрафовать за борщевик
Пьяного мотоциклиста задержали на дороге в Советском районе
В Сургуте семь детей-сирот получили ключи от квартир
Полтора миллиона рублей за одни сутки ушли на счета мошенников благодаря доверчивости югорчан
В Нижневартовске иномарка сбила юного велосипедиста, который переезжал дорогу на «красный»
Ханты-Мансийск присоединяется ко Всемирной неделе поддержки грудного вскармливания
В Покачах вор похитил с чужой дачи десять стволов деревьев
На вопросы о раке югорчанам ответит новый спецпроект
Юннаты из Ханты-Мансийска вернулись из экологической экспедиции
В Нефтеюганске кассирша из банка за месяц похитила 5,7 миллионов рублей
Погода в Югре 1 августа: небольшой дождь и переменная облачность