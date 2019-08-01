Семья из Югры стала победителем всероссийского конкурса

СЕГОДНЯ 10:58 2019-08-01T11:01:04+03:00

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Накануне в России были подведены итоги всероссийского конкурса «Семья года».Как сообщила заместитель директора департамента социального развития автономного округа Елена Немчинова, семья Казамкиных из Нижневартовского района стала одним из победителей всероссийского конкурса в номинации «Сельская семья».

Казамкины Виталий Егорович и Нэля Владимировна воспитывают своих детей в атмосфере добра и уважения к людям, почитания старшего поколения. Сохраняя язык, обычаи, традиции своего народа, семья нашла дело по душе. Стойбище «Ампутинское» пользуется популярностью не только у жителей Нижневартовского района и Югры, но и гостей из других регионов России и других стран.

На родовых угодьях, где жили предки Казамкиных, Виталий Егорович стал одним из первооткрывателей нового направления – этнотуризма. На территории родовых угодий обустроено несколько стойбищ – зимнее, летнее, межсезонное и специальное стойбище. Туристы при желании могут побывать на каждом из них и ознакомиться с бытом, обычаями, традициями коренных малочисленных народов Севера. Летом здесь можно просто гулять по лесу, а зимой покататься на оленьих упряжках и снегоходах «Буран».

Нэля Владимировна тоже является потомственным оленеводом, во всех начинаниях поддерживает мужа. Она хорошо знает традиционный уклад жизни, владеет ненецким языком, сохраняет и передает детям обычаи и традиции своего народа.

- Семья Казамкиных будет удостоена почетного диплома, - добавила Елена Немчинова. – Сведения о ней войдут в почетную книгу «Семья года России.

Напомним, всероссийский конкурс «Семья года» проводится ежегодно, начиная с 2016 года, активное участие в нем принимают семьи Югры. В 2019 году в нем приняли участие три семьи из Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU