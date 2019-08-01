СЕГОДНЯ 10:50 2019-08-01T10:50:22+03:00

В Нижневартовске гостья обчистила шкатулку с драгоценностями. Фото с сайта pixabay.com

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По отпечаткам пальцев нашли молодую жительницу Нижневартовска. Девушка сдала в ломбард украшения, как оказалось – не свои.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, 25-летняя жительница города Нижневартовска подозревается в совершении кражи. Как пояснила девушка – ранее она познакомилась вартовчанами, которые пригласили ее в гости. Воспользовавшись отсутствием хозяев в комнате, подозреваемая похитила из квартиры ювелирные украшения из золота и серебра. По подсчетам владельца, сумма ущерба составила почти 29 тысяч рублей.

Нашли девушку по отпечаткам пальцев, обнаруженным в квартире. Как оказалось, вартовчанка была ранее судима. В дальнейшем полицейские выявили похищенное имущество в одном из ломбардов.

В настоящее время в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU