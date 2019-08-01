Жителей Ханты-Мансийска будут штрафовать за борщевик

СЕГОДНЯ 10:28 2019-08-01T10:28:13+03:00

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Предприятия, на территориях которых произрастает борщевик Сосновского, скоро начнут платить административные штрафы. Об этом заявили в департаменте городского хозяйства Ханты-Мансийска. Связано это с тем, что не все юридические лица сегодня принимают меры по борьбе с этим быстро распространяющимся сорняком, который не только является опасным, но и значительно ухудшает внешний облик некоторых районов города.

В Ханты-Мансийске основным очагом распространения этого растения является территория переулка Южный, улиц Отрадная и Гагарина, где в 80-е годы располагался питомник сельскохозяйственной опытной станции научно-исследовательского института Северного Зауралья.

- Борщевик Сосновского не является существенной проблемой для всего города Ханты-Мансийска в связи с тем, что он не произрастает повсеместно, а имеет точечные известные нам очаги, – рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства Евгений Калашников. – Мы боремся с этим растением ежегодно. В 2019 году в рамках муниципальных контрактов будет организован комплекс мероприятий по его рекультивации на общей площади 17 750 кв.м, проводятся работы по откосу, вспашке и химической обработке.

Стоит отметить, что сотрудники природного парка «Самаровский чугас» также подключились к борьбе с ядовитым сорняком. Разрастание борщевика не так давно было замечено вблизи места отдыха «Лиственничная поляна».

Стоит отметить, что на территории природного парка и города встречаются и другие безопасные растения семейства зонтичных: реброплодник уральский, борщевик сибирский, борщевик рассеченный, дудник лесной, дудник лекарственный, купырь лесной, которые похожи, но все же отличаются размерами и внешним обликом от борщевика Сосновского. Центральный стебель последнего в длину достигает до трех метров, имеет размер зонтика от 30 до 70 см, а диаметр прикорневой части до 10 см. Кроме того, взаимодействие с ним может спровоцировать аллергические реакции, которые проявляются через несколько часов.

ИСТОЧНИК KP.RU