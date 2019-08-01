2019-08-01T09:51:56+03:00
Происшествия

Пьяного мотоциклиста задержали на дороге в Советском районе

Мужчина катался без номеров
Алена Кульмухаметова
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Пьяного мотоциклиста задержали на дороге в Советском районе. Фото с сайта pixabay.comПьяного мотоциклиста задержали на дороге в Советском районе. Фото с сайта pixabay.com
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Выпил и сел за руль мотоцикла житель Советского района Югры. На счастье для других югорчан, по пути ему встретились полицейские.

Дознавателями Советского района возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины. Будучи лишенный прав на управление транспортным средством водитель катался на мотоцикле без государственного номера в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 44 преступления, раскрыто 22, из них: убийство, два случая мошенничества, три кражи и четыре преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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