СЕГОДНЯ 09:30 2019-08-01T09:30:36+03:00

В Сургуте семь детей-сирот получили ключи от квартир. Фото с сайта администрации города Сургут

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Семь детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили ключи от новых квартир. Об этом сообщили в администрации города Сургут. Всего в этом году в новые квартиры въедут 66 сургутян.

Дети-сироты переедут в однокомнатные квартиры площадью от 36 до 48 квадратных метров. В помещениях уже сделан ремонт. В качестве приятного бонуса застройщик оборудовал «однушки» минимальным комплектом мебели, в квартирах установлена сантехника.

Отметим, что жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставляются по договорам специализированного найма. Новые квартиры расположены на улице Крылова, Есенина, в поселке Дорожный. Недалеко от жилых домов есть парк «Новые ключи», размещены торгово-развлекательный центр и современный детский сад.

ИСТОЧНИК KP.RU