Полтора миллиона рублей за одни сутки ушли на счета мошенников благодаря доверчивости югорчан
За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано семь дистанционных преступлений. Жители Нижневартовска, Радужного, Ханты-Мансийска, Мегиона, Сургутского и Нефтеюганского районов перевели мошенникам более 1,5 миллиона рублей.
По информации пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре, чаще всего мошенники представлялись сотрудниками банков и предлагали остановить несанкционированное списание денежных средств.
Кроме того, 33-летний житель Мегиона перевел мошенникам 7 тысяч рублей, желая приобрести плазморез на сайте бесплатных объявлений.
По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.
ИСТОЧНИК KP.RU