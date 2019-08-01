СЕГОДНЯ 09:12 2019-08-01T09:12:42+03:00

Полтора миллиона рублей за одни сутки ушли на счета мошенников благодаря доверчивости югорчан Фото: Татьяна Коркина

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За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано семь дистанционных преступлений. Жители Нижневартовска, Радужного, Ханты-Мансийска, Мегиона, Сургутского и Нефтеюганского районов перевели мошенникам более 1,5 миллиона рублей.

По информации пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре, чаще всего мошенники представлялись сотрудниками банков и предлагали остановить несанкционированное списание денежных средств.

Кроме того, 33-летний житель Мегиона перевел мошенникам 7 тысяч рублей, желая приобрести плазморез на сайте бесплатных объявлений.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU