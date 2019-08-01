СЕГОДНЯ 08:36 2019-08-01T08:36:23+03:00

В Нижневартовске иномарка сбила юного велосипедиста, который переезжал дорогу на «красный». Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим велосипедистом произошло накануне в Нижневартовске. Водитель иномарки не смог быстро затормозить, когда на «красный» выскочил мальчишка на велосипеде.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, около 16:05 в Нижневартовске на улице Интернациональная 39-летний водитель за рулём «Мазда Демио» сбил девятилетнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых семь человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний. Задержано девять водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, семь – за отказ от медицинского освидетельствования и четыре – за повторное управление с признаками опьянения. 23 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU