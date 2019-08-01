В Нижневартовске иномарка сбила юного велосипедиста, который переезжал дорогу на «красный»
Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим велосипедистом произошло накануне в Нижневартовске. Водитель иномарки не смог быстро затормозить, когда на «красный» выскочил мальчишка на велосипеде.
По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, около 16:05 в Нижневартовске на улице Интернациональная 39-летний водитель за рулём «Мазда Демио» сбил девятилетнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения.
За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых семь человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний. Задержано девять водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, семь – за отказ от медицинского освидетельствования и четыре – за повторное управление с признаками опьянения. 23 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU