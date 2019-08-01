Ханты-Мансийск присоединяется ко Всемирной неделе поддержки грудного вскармливания

СЕГОДНЯ 08:23 2019-08-01T08:23:24+03:00

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Массовые мероприятия в окружном центре в рамках Всемирной недели поддержки грудного вскармливания стартуют 3 августа в 14.00 в парке имени Бориса Лосева. Жительниц города ждут бесплатные семинары, консультации по грудному вскармливанию и слингоношению, мастер-классы по массажу и перинатальной йоге, презентация психологической игры и розыгрыш подарков.

Для семей с малышами будет организована комната матери и ребёнка, где можно будет комфортно покормить малыша, выполнить необходимые гигиенические процедуры и просто отдохнуть. В ходе акции молодые мамы и беременные женщины смогут пообщаться с консультантами по грудному вскармливанию и успешно кормящими мамами.

Кроме того, в рамках акции в парке имени Бориса Лосева будет работать почтовое отделение «От мамы к маме», где каждая женщина, имеющая опыт кормления грудью, сможет написать «напутственные» слова будущим мамам. Все письма будут переданы женщинам, ожидающим малышей. Также жительниц города пригласят принять участие в флешмобе под хэштегом #я_кормлю_грудью. Для этого нужно будет посетить мини-фотозону, а затем выложить свое фото в социальных сетях.

Напомним, ежегодно неделя поддержки грудного вскармливания проводится в первые семь дней августа по инициативе Всемирной организации здравоохранения. К ней присоединились более 170 стран мира. Врачи убеждены, что грудное вскармливание создает основу для здоровья детей на всю жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU