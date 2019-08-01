СЕГОДНЯ 07:53 2019-08-01T07:53:06+03:00

В Покачах вор похитил с чужой дачи десять стволов деревьев. Фото с сайта pixabay.com

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Напиленные для строительных и бытовых нужд стволы на территории чужой дачи не давали покоя жителю Покачей. Мужчина украл их.

Полицейскими города Покачи установлен подозреваемый в краже. Известно, что 36-летний мужчина, находясь на даче, похитил 10 хлыстов различных пород деревьев на сумму 4000 рублей. Правоохранители изъяли похищенное и вернули законному владельцу.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Югре за прошедшие сутки раскрыты три ранее зарегистрированные кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU