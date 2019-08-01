Юннаты из Ханты-Мансийска вернулись из экологической экспедиции

СЕГОДНЯ 07:30 2019-08-01T07:30:30+03:00

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Эколого-краеведческая экспедиция «ЧИР» в Вагайском районе Тюменской области собрала 180 ребят со всех уголков края. Они не только наблюдали за растительным и животным миром в течение двух недель, но и учились жить в полевых условиях.

Места для научных исследований выбраны не случайно: на это территории некоторые виды флоры и фауны занесены в Красную книгу. Здесь же протекает река Вагай, где почти ежедневно рыбачили и изучали свои уловы семь натуралистов из Ханты-Мансийска.

За природными богатствами в различных научных секциях школьники наблюдали под руководством своих наставников. Стоит отметить, что эколого-краеведческая экспедиция «ЧИР» проводится уже в 29 раз. Вдали от цивилизации дети Тюменской области имеют возможность заниматься своим любимым делом «под открытым небом». А для их комфорта имеются бани, площадки для игр, сцены, полевая кухня и палатки для сна.

Свои доклады школьники в дальнейшем смогут представить на областных и всероссийских конференциях. А их проекты, возможно, будут реализованы в родных селах и городах.

ИСТОЧНИК KP.RU