СЕГОДНЯ 06:59 2019-08-01T07:00:45+03:00

В Нефтеюганске кассирша из банка за месяц похитила 5,7 миллионов рублей Фото: Татьяна Коркина

При задержании денег при ней не обнаружено

Изменить размер текста: A A

Сотрудница банка из Нефтеюганска в течение месяца брала валюту из боксов, куда ей был оформлен доступ. Так исчезли почти шесть миллионов рублей.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, сотрудниками полиции Нефтеюганску задержана служащая кредитно-финансовой организации, подозреваемая в присвоении денежных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Было установлено, что жительница города Нефтеюганска, являясь кассиром-контролером банка, за месяц похитила более 5,7 миллиона рублей. Злоумышленница имела доступ к устройствам для выдачи денежных средств. Отсутствие валюты в боксах она объясняла техническими сбоями.

В настоящее время в отношении задержанной возбуждено уголовное дело. Предварительное расследование уголовного дела продолжается. Женщина находится под домашним арестом.

В соцсетях сообщается, что подозреваемая является матерью двух детей и денег при ней не обнаружено.

ИСТОЧНИК KP.RU