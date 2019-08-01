СЕГОДНЯ 06:48 2019-08-01T06:48:19+03:00

Погода в Югре 1 августа: небольшой дождь и переменная облачность Фото: Татьяна Коркина

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В четверг 1 августа в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный 5 - 10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +17,+22 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер юго-западный 5 - 10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +17,+19 градусов.

В Сургуте облачная погода, вечером ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный, юго-восточный, восточный 2-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +15, +17 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность и небольшой дождь. Ветер юго-западный, восточный 2-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +15, +18 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU