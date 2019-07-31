2019-07-31T15:25:53+03:00
Общество

Детский сад «Дубравушка» уже в сентябре ждёт няганцев в возрасте от двух месяцев до трёх лет

Общая готовность объекта составляет 95 процентов
Алена Кульмухаметова
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Детский сад «Дубравушка» уже в сентябре ждёт няганцев в возрасте от двух месяцев до трёх летДетский сад «Дубравушка» уже в сентябре ждёт няганцев в возрасте от двух месяцев до трёх летФото: Татьяна Коркина
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Новое здание детского сада №10 «Дубравушка» для юных жителей Нягани будет введено в эксплуатацию в сентябре. Оно будет готово вместить до 350 детей. При этом следует отметить, что детский сад сможет принимать детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

В правительстве Югры отметили, что на данный момент само здание уже возведено, выполнены работы по наружному и внутреннему инженерному обеспечению, включая систему вентиляции, произведен монтаж системы наружного и внутреннего видеонаблюдения, выполнены отделочные работы.

В настоящее время осуществляются сборка мебели, монтаж технологического оборудования и обустройство территории. Общая готовность объекта составляет 95 процентов.

В здании размещены новейшие спортивный, хореографический, актовый залы, студию рисования, компьютерный класс, спальни, и многое другое. Так, новый детский сад первым в Нягани обзавелся уникальным интерактивным скалодромом, который будет подсказывать детям, как правильно пользоваться этим спортивным инвентарем, обучать основам безопасного поведения посредством решения задач. Кроме того, в учреждении оборудована сенсорная комната, где юные воспитанники смогут не только расслабиться, приятно провести время, но и развивать мелкую моторику с применением самых современных методик.

Детский сад полностью соответствует всем требованиям для формирования доступной среды для юных няганцев с ограниченными возможностями здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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