2019-07-31T14:55:10+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске впервые состоится выездное заседание Совета при президенте РФ

Итоги работы в регионе буду обсуждаться на заседании с участием губернатора Югры
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске впервые состоится выездное заседание Совета при президенте РФ. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске впервые состоится выездное заседание Совета при президенте РФ. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека с 12 по 15 августа проведет выездное заседание в Югре. Об этом сообщается на официальном сайте Совета.

В мероприятии примут участие глава СПЧ Михаил Федотов, ответственный секретарь Совета Ирина Киркора и члены Совета Андрей Бабушкин, Екатерина Винокурова, Наталия Евдокимова, Максим Замшев, Кирилл Кабанов, Светлана Маковецкая и Леонид Никитинский.

В ходе выездного заседания правозащитники проведут встречи с представителями судебного сообщества, посвященные теме развития судов присяжных и механизмов медиации, а также с гражданскими активистами и с гражданами, обратившимися в Совет с жалобами на незаконные методы ведения следствия («Свидетели Иеговы»), посетят места принудительного содержания и детские, социальные и медицинские учреждения, проведут ряд круглых столов.

Вечером 12 августа члены СПЧ проведут прием граждан в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Сургуте с участием представителей правительства автономного округа и окружной прокуратуры. Итоги работы в регионе буду обсуждаться на заседании с участием губернатора Югры Натальи Комаровой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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