СЕГОДНЯ 14:50 2019-07-31T14:50:34+03:00

«Семейная неделя» в Югре превратилась в месячник. Фото с сайта pixabay.com

Обучение по основам детской психологии и педагогике прошли почти 300 тысяч человек

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В первом полугодии в Югре в рамках Года семьи с 11 по 17 мая проходила «Семейная неделя», которая переросла в месячник.

Как рассказала заместитель директора департамента социального развития автономного округа Елена Немчинова, в округе состоялись конкурсы, фестивали, выставки, слеты, соревнования, состязания, круглые столы, клубы, акции, лектории, конференции, в которых приняли участие почти 300 тысяч человек, -

Во всех общеобразовательных организациях Югры прошел единый урок «Семья и Отечество в моей жизни», приуроченный к международному дню семьи.

В родильных отделениях медицинских организаций автономного округа состоялась торжественная выписка новорожденных, родители 52 юных югорчан получили в подарок диски с набором колыбельных песен и сказок «Сладких снов, малыш!».

Для одиноких и многодетных родителей, а также родителей, воспитывающих детей-инвалидов, были организованы специализированные мини-ярмарки вакансий. Их участниками стали 50 работодателей и более 100 граждан. В результате были трудоустроены 38 граждан этой категории.

Обучение по основам детской психологии и педагогике прошли почти 300 тысяч человек.

Председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова выступила с предложением ежегодно проводить в Югре семейный месячник. Инициативу одобрили все присутствующие.

ИСТОЧНИК KP.RU