Безработный ураец украл бензопилу и сенокосилку
Полицейские раскрыли казавшееся безнадёжным дело
Безработный ураец украл бензопилу и сенокосилку. Фото с сайта pixabay.com
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Житель Ураю донёс в полицию, что в июне 2018 года из сарая дачного участка 49-летнего местного жителя были похищены электроинструменты.
Благодаря сообщению оперативники установили и задержали подозреваемого в совершении кражи. Им оказался безработный 36-летний местный житель, который взломав навесной замок, проник в сарай, откуда похитил бензопилу и сенокосилку общей стоимостью 16000 рублей. Похищенное подозреваемый успел продать, а вырученные деньги потратил. Злоумышленник признался в содеянном.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведется дальнейшее следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU