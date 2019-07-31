Безработный ураец украл бензопилу и сенокосилку

СЕГОДНЯ 14:40 2019-07-31T14:40:14+03:00

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Житель Ураю донёс в полицию, что в июне 2018 года из сарая дачного участка 49-летнего местного жителя были похищены электроинструменты.

Благодаря сообщению оперативники установили и задержали подозреваемого в совершении кражи. Им оказался безработный 36-летний местный житель, который взломав навесной замок, проник в сарай, откуда похитил бензопилу и сенокосилку общей стоимостью 16000 рублей. Похищенное подозреваемый успел продать, а вырученные деньги потратил. Злоумышленник признался в содеянном.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведется дальнейшее следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU