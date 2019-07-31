В Югре за прошедшие сутки зарегистрирован один лесной пожар
На утро 31 июля в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрирован один лесной пожар на территории Нефтеюганского лесничества. Действующих лесных пожаров нет.
Как сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов ХМАО, основными причинами возникновения лесных пожаров на территории автономного округа является нарушение югорчанами правил пожарной безопасности в лесах и грозовые разряды.
По аналитической информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и статистическим данным специализированной диспетчерской службы «Базы авиационной и наземной охраны лесов», сегодня в автономном округе прогнозируется 1-2 классы пожарной опасности.
Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе зафиксировано 173 лесных пожара общей площадью 3746,12 гектар.
ИСТОЧНИК KP.RU