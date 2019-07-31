СЕГОДНЯ 14:12 2019-07-31T14:12:59+03:00

В Югре за прошедшие сутки зарегистрирован один лесной пожар. Фото с сайта pixabay.com

Леса выгорели на площади около 4 тысяч гектар

Изменить размер текста: A A

На утро 31 июля в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрирован один лесной пожар на территории Нефтеюганского лесничества. Действующих лесных пожаров нет.

Как сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов ХМАО, основными причинами возникновения лесных пожаров на территории автономного округа является нарушение югорчанами правил пожарной безопасности в лесах и грозовые разряды.

По аналитической информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и статистическим данным специализированной диспетчерской службы «Базы авиационной и наземной охраны лесов», сегодня в автономном округе прогнозируется 1-2 классы пожарной опасности.

Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе зафиксировано 173 лесных пожара общей площадью 3746,12 гектар.

ИСТОЧНИК KP.RU