Доверчивая жительница Урая перевела незнакомцу более 30 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:35 2019-07-31T13:35:53+03:00

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Накануне в дежурную часть полиции Урая обратилась 27-летняя местная жительница с заявлением о том, что она стала жертвой мошенников.

Полицейским югорчанка рассказала, что неизвестный, позвонив на телефон и представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что с ее карты пытались совершить несанкционированное списание, и чтобы сохранить деньги нужно перевести их на резервный счет. В этот момент у девушки возникло сомнение в том, что это банковский работник и она попросила его подтвердить, что он действительно является сотрудником банка.

Злоумышленник дал свое согласие, и через некоторое время ей на телефон пришло смс-сообщение с номера 900 с содержанием пароля, для регистрации в сбербанк-онлайн. Увидев данное сообщение, потерпевшая успокоилась, после чего неизвестный продиктовал ей номер карты, на который она перевела деньги через приложение. В результате, потерпевшая лишилась 34000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Принимаются меры к установлению злоумышленников.

О фактах мошенничества связанных с банковскими картами, совершаемых в отношении граждан по телефону потерпевшая была ранее знакома.

ИСТОЧНИК KP.RU