В Нягани открыли новый корпус технологического колледжа

СЕГОДНЯ 13:25 2019-07-31T13:25:23+03:00

Студенты смогут начать обучение здесь уже с 1 сентября

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Сегодня в Няганском технологическом колледже – день открытых дверей. Свои двери для студентов распахнул новый корпус заведения. Студенты смогут начать обучение здесь уже с 1 сентября.

По информации правительства Югры, строительство объекта велось в рамках реализации региональной программы «Развитие образования на 2016-2020 годы».

Административно-учебный корпус площадью девять тысяч 120 квадратных метров рассчитан на 400 студентов. Здание имеет 23 учебных кабинета, гимнастический и спортивный залы, актовый зал на 278 мест, столовую на 156 посадочных мест. Также на площади 1838 квадратных метров размещено 11 мастерских, каждая из которых оборудована 13 рабочими местами.

Кроме того, колледж имеет студенческое общежитие на 200 мест с комнатами квартирного типа, автодром, собственный гараж с автомойкой, спортивную площадку.

Корпус расположен в центральной части Нягани. В ближайших планах – благоустройство прилегающей территории.

К 2020 году на базе колледжа планируется создать специализированный аккредитованный центр компетенций по направлению «Кузовной ремонт» и 4 площадки для проведения демонстрационного экзамена по компетенциям «Дошкольное воспитание», «Сварочные технологии», «Парикмахерское искусство», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».

ИСТОЧНИК KP.RU